Carabineros abate a delincuente armado durante control preventivo en Lo Prado

Personal de Carabineros abatió de un disparo a un delincuente que amenazó con un arma a los efectivos policiales, durante un control preventivo realizado durante la madrugada de este jueves en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 horas, en el sector de calle Bajo Los Andes, cuando los uniformados detectaron a un grupo de sujetos reunidos en una plaza alrededor de una fogata.

Al respecto, el coronel Cristián Acevedo informó que "mientras Carabineros efectuaba controles preventivos en el sector se percata de un grupo de sujetos que se encontraba en una de las plazas del sector en una fogata".

El oficial explicó que, al intentar fiscalizarlos, los individuos huyeron del lugar. "al proceder a su control, estos individuos emprenden la huida, son seguidos por personal de Carabineros y uno de ellos extrae un arma desde sus vestimentas, siendo abatido en el lugar".

Además, explicó que "dos de los individuos fueron detenidos y tenemos la recuperación de dos armas de fuego reales de grueso calibre con gran cantidad de munición, y una a fogueo. Dentro de las pertenencias del fallecido encontramos una especie de banano en cuyo interior había droga", cerró.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La muerte del sujeto será investigada por la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras que Carabineros quedó a cargo de las diligencias relacionadas con el hallazgo de droga y los delitos asociados.

PURANOTICIA