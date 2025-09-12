Carabinero sufre fractura dental tras ataque con piedras en Quilicura: serios incidentes en todo Santiago a 52 años del golpe de Estado

Diversos incidentes se registraron la noche de este jueves en diversos puntos de la región Metropolitana con motivo de los 52 años del golpe de Estado.

Uno de los hechos más graves se produjo en Mapocho con Huelén, en Cerro Navia, donde encapuchados usaron armas de fuego y lanzaron objetos incendiarios contra los efectivos de Carabineros que intentaban recuperar el orden.

El personal policial debió enfrentó los disturbios y barricadas con carros lanzagua y lanzagases, incidentes donde no se reportaron heridos ni detenidos.

Luego, nuevamente la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba fue atacada a balazos por desconocidos, pero no se registraron heridos en esta unidad.

Donde sí resultó herido un funcionario fue en Quilicura, debido al ataque con piedras a la comisaría de la comuna, donde un carabinero resultó con lesiones graves debido a una fractura dental, siendo traslado al Hospital Institucional.

También en calle Clotario Blest con Av. Departamental, comuna de Pedro Aguirre Cerda, hubo barricadas incendiarias y ataques a personal policial.

Además, en la población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, los efectivos policiales debieron intervenir para sofocar múltiples barricadas en Av. Grecia. En estos incidentes un carabinero resultó lesionado por la mordedura de un perro.

Y en Av. Colón con Ducaud, en San Bernardo, encapuchados dispararon a carabineros de Control de Orden Público, exponiendo la integridad también de vecinos del sector.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó la noche de este jueves a los funcionarios heridos en el Hospital Institucional, donde informó que "hay una cantidad ya considerable de detenidos por desórdenes graves".

Finalmente, el general (s) Germán Cavieres, director de Sanidad de Carabineros, indicó que los heridos se encuentran estables y fuera de cualquier peligro.

PURANOTICIA