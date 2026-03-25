Carabinero resultó con lesiones de consideración tras ser atropellado por mujer que intentó evadir control en Huechuraba

Un carabinero fue atropellado por una conductora que intentó evadir una fiscalización la tarde de este miércoles en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante una fiscalización, cuando la conductora se opuso al control y aceleró el automóvil, impactando al uniformado.

Ante la situación, el funcionario hizo uso de su arma de servicio, registrándose al menos seis disparos, según relataron testigos.

Tras el atropello, la conductora escapó en el mismo vehículo, el cual posteriormente fue encontrado en el sector de Punta Mocha con La Colonia, en la misma comuna.

El carabinero herido fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital, aunque con lesiones de consideración, incluyendo dos fracturas, una de ellas craneal.

En tanto, la identidad de la mujer ya estaría establecida, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

El teniente coronel Ariel Valenzuela, prefecto de Operaciones de la Prefectura Radiopatrullas e Intervención Policial, informó que "en la fiscalización, por razones que desconocemos, esta mujer encuentra una ventana y acelera el móvil, atropellando al carabinero, el cual queda sobre el capó del vehículo, siendo arrastrado sobre el capó por aproximadamente 100 metros”.

El carabinero no logró evitar la huida y cayó a la calzada, golpeándose su cabeza, por lo que fue trasladado a un centro asistencial cercano y, con posterioridad, al hospital institucional.

(Imagen: Meganoticias)

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