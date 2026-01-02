Carabinero resulta herido tras ser impactado por conductor ebrio en Providencia

Un carabinero resultó herido tras ser colisionado en su motocicleta particular por un conductor que arrojó 1,98 gramos de alcohol en la sangre en el alcotest, es decir, manejaba en completo estado de ebriedad.

El hecho se registró en la madrugada de este viernes en el sector de Vicuña Mackenna con Marín, comuna de Providencia. El conductor fue detenido en tanto que el funcionario fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde quedó en evaluación.

Sobre lo ocurrido, el mayor Francisco Carreño explicó que carabinero se dirigía a sus labores en la 57ª Comisaría Motorizada, y que tras el impacto terminó volcado en la vía.

"Al conductor del vehículo responsable del accidente se le hizo la prueba respiratoria y marcó 1,98, es decir, venía en estado de ebriedad", afirmó el oficial.

Agregó que además de manejar en estado de ebriedad, el conductor de nacionalidad peruana tiene sus documentos vencidos.

