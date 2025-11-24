Carabinero queda grave tras ser atropellado en control vehicular en centro de Santiago

Un carabinero quedó herido grave tras ser atropellado en el centro de Santiago por un conductor que se dio a la fuga. El auto fue abandonado en el barrio Bellavista y la policía uniformada logró dar con el paradero del dueño y lo detuvo. El funcionario fue hospitalizado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando efectivos policiales realizaban controles en los alrededores de La Moneda. Un funcionario intentó fiscalizar un vehículo con cuatro personas a bordo, pero el conductor aceleró, golpeó al carabinero y se dio a la fuga.

El funcionario atropellado se golpeó la cabeza en el pavimento, por lo que fue trasladado grave hasta le Hospital de Carabineros, donde quedó internado. Otro de los uniformados alcanzó a disparar contra e vehículo, pero no pudo detener su marcha.

Posteriormente, el vehículo fue encontrado en calle Bellavista con Constitución, donde expertos del Labocar iniciaron los primeros peritajes. Paralelamente, Carabineros ubicó en su domicilio al dueño del automóvil y lo detuvo. Quedó a disposición de la fiscalía mientras se desarrolla la investigación.

