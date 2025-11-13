Carabinero que regresaba a su casa baleó a dos delincuentes de 15 y 16 años que perpetraron una encerrona contra una mujer en Colina

Un oficial de Carabineros baleó a dos delincuentes que habían cometido una encerrona durante la noche de este miércoles en la comuna de Colina, acción perpetrada por dos adolescentes de 15 y 16 años y otros dos jóvenes de 18 y 20, dos de los cuales fueron heridos de gravedad, uno actualmente en riesgo vital.

Los hechos ocurrieron a las 21:10 horas en la carretera General San Martín, a la altura del 6000, donde los delincuentes aprovecharon la congestión para amenazar con armas a una mujer y robarle el vehículo, para luego darse a la fuga. Todo fue observado por un mayor de la policía uniformada, quien decidió intervenir.

Sobre lo ocurrido, el capitán Rodrigo Avello, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, informó que "cuatro sujetos que transitaban en un vehículo menor descienden del móvil y, aprovechando la congestión vehicular del lugar, intimidan a una mujer, la bajan de un vehículo y le sustraen su móvil, resultando sin lesiones".

"Al momento de ocurrir estos hechos transitaba un mayor de Carabineros, el cual regresaba de su lugar de trabajo a su domicilio, quien advierte esta situación e inicia un seguimiento de los sujetos, obviamente los individuos no se percataron de esa situación", añadió el oficial de la Prefectura Santiago Norte.

También explicó que "se produce un accidente de tránsito unos cuantos metros más adelante del hecho delictual y un enfrentamiento en el que el mayor de Carabineros hace uso de su armamento fiscal, debidamente autorizado para el porte, en ocho ocasiones, hiriendo a dos de los cuatro delincuentes".

Los dos menores resultaron heridos de bala, uno de ellos se encuentra actualmente en riesgo vital, ambos en el Hospital San José; mientras que los otros dos mayores de edad constataron sus lesiones en otro centro asistencial de la región Metropolitana.

También informó que los dos menores de edad y el de 18 tienen antecedentes policiales, incluso el de 15 tiene una "situación de supervisión del Sename".

Carabineros incautó una pistola adaptada para el disparo y un revólver calibre 22. Además, se recuperaron el vehículo robado a la mujer y el utilizado por los delincuentes.

PURANOTICIA