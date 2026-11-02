Carabinero muere por presunto disparo accidental al interior de comisaría en Maipú

Carabineros informó que un funcionario falleció al interior de una comisaría en la comuna de Maipú, producto de un disparo accidental por el cual se inició un sumario administrativo y se informó a Fiscalía Militar para la investigación.

En un comunicado, la Prefectura Santiago Rinconada informó que "un funcionario de Carabineros que se encontraba en el interior de la 25ª Comisaría Maipú, por motivos que se investigan, falleció producto de una lesión provocada por un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente".

"Conocidos estos antecedentes, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar, organismo competente que llevará adelante la investigación penal correspondiente", añadió.

"Carabineros de Chile lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus integrantes y expresa las condolencias a sus familiares, compañeros y cercanos, reiterando su disposición a colaborar con las instancias investigativas correspondientes", cerro el comunicado.

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