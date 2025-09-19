Carabinero golpeado con adoquín está en estado grave: Ataque ocurrió en Las Condes

Carabineros informó que el sargento segundo Gabriel Hernández, de la 30a. Comisaría de Radiopatrullas, se mantiene en estado crítico tras ser operado en el Hospital Dipreca por un golpe en la cabeza con un adoquín que le arrojó un sujeto en la comuna de Las Condes, este jueves en la tarde.

El agresor fue detenido tras recibir un disparo en una pierna, recibió atención médica y ya se encuentra en condiciones de pasar a control de detención durante esta jornada de viernes. Se trata de un sujeto adulto, chileno, con antecedentes, que está a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle León Negro, donde funcionarios policiales de respaldo a a comisaría temporal de las fondas del parque Padre Hurtado fiscalizaron a un sujeto que consumía alcohol en la vía pública.

El individuo se refugió en un domicilio, cogió un adoquín y se lo arrojó al sargento Hernández a la cabeza. Paralelamente, otro carabinero le disparó al agresor y lo hirió en una pierna. El sujeto logró evadir a la policía momentáneamente, con la ayuda de los ocupantes de la vivienda, pero posteriormente fue detenido.

En el Hospital Dipreca, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero declaró que "lo que ocurrió esta noche fue una acción homicida de una persona que estaba siendo objeto de una fiscalización por parte de Carabineros en un control rutinario, es una acción homicida porque tenía un propósito deliberado de causar daño al sargento Hernández, está grave".

También recordó que "el Presidente el día lunes cuando inauguraron las fondas en La Pampilla y el cuartel temporal, sus palabras estuvieron dedicadas a Carabineros, para cuidar a Carabineros, la tranquilidad, el resguardo y la paz social dependen del rol social que cumple Carabineros, mientras el resto festeja, Carabineros está trabajando".

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que "le lanzaron un adoquín, el cual inmediatamente le provocó una lesión gravísima, lamentablemente el funcionario se encuentra en estado crítico, con riesgo vital, y está siendo intervenido por el personal médico aquí en el Hospital Dipreca".

También informó que "se logró la detención de quien habría lanzado este objeto y de hecho personal que acompañaba al sargento hizo uso de su arma de servicio, impactando en una de sus piernas a este individuo, se está adoptando el procedimiento policial que corresponde para aportar todos los antecedentes al Ministerio Público".

