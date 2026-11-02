Carabinero fue dado de baja tras muerte de funcionario por disparo al interior de comisaría de Maipú

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que un funcionario fue dado de baja tras la muerte de su compañero, quien recibió un impacto de bala al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, en un hecho que preliminarmente habría ocurrido producto de un disparo accidental.

Al respecto, el general Araya señaló que "un carabinero que se encontraba al interior de la unidad recibe un impacto balístico. En este caso, respecto de lo que es el origen, las causas, las motivaciones, es parte de la investigación que se está llevando a cabo adelante".

"El carabinero Bastián Pino lamentablemente falleció, pese a todos los esfuerzos. Lo que corresponde como institución es comunicarnos con sus familiares, quienes desde la ciudad de Santa Cruz inmediatamente se desplazan, nosotros lo apoyamos respecto a eso, pero tuvimos que lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera, que tenía tres años de servicio”, añadió Araya.

Por otra parte, el general director explicó que la institución se encuentra actualizando y fortaleciendo "todos nuestros planes que dicen relación con el tratamiento, la manipulación del arma de servicio. Carabineros es una institución que trabaja con armas de fuego, que están asociadas a un riesgo a un peligro. La tasa de accidentes que se producen en torno a las armas de fuego son menores, pero eso no impide que como institución estamos permanentemente actuando, velando, para que estos hechos no se produzcan".

Finalmente, Araya indicó que todos los antecedentes fueron entregados "para que sea la justicia, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario. Y se disponen también las medidas y los cursos de acción disciplinaria, se establece y se determina un sumario administrativo para determinar también las causas desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Corresponde en este caso que sea desvinculado de la institución".

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