Carabinero fue baleado en una pierna durante forcejeo con delincuente al que intentaba detener en Recoleta: está fuera de riesgo vital

Un carabinero resultó herido de bala en una pierna durante la madrugada de este miércoles en Recoleta, producto del forcejeo con un individuo que intentó arrebatarle el arma, pero que de todas maneras terminó reducido y detenido.

Los hechos ocurrieron a las 2:30 horas en la esquina de calles Mallarauco con Los Pescadores, donde los carabineros de patrullaje fiscalizaron a un sospechoso de 42 años que mantenía orden de detención pendiente por lesiones menos graves.

"Cuando intentaba subirlo al vehículo policial, aparece otro individuo, que amenaza a personal de Carabineros con un elemento contundente, al parecer un ladrillo, por lo que uno de los funcionarios extrae su arma de servicio ante esta amenaza", explicó el fiscal Felipe Olivari.

En esas circunstancias, el detenido intentó arrebatarle el arma al carabinero, se inició un forcejeo y el funcionario resultó herido en una de sus piernas, por lo que fue trasladado al hospital institucional, mientras que el agresor fue reducido.

Cabe hacer presente que el otro sujeto se dio a la fuga.

Acerca del estado de salud del carabinero, el fiscal infomó que "afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital y fue trasladado hasta el hospital institucional".

(Imagen: Meganoticias)

PURANOTICIA