Carabinero frustró a balazos intento de asalto a conductor de aplicación en Maipú

Un carabinero frustró a balazos un intento de asalto a un conductor de aplicación, durante la mañana de este lunes en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando el funcionario se dirigía a su unidad policial para iniciar su servicio y observó que un conductor estaba siendo víctima de un robo

En efecto, tres sujetos premunidos con armas de fuego habían abordado un vehículo que prestaba servicios de transporte mediante aplicación, para lo cual simularon ser pasajeros.

Ante esta situación, y frente a la ocurrencia del ilícito, el funcionario hizo uso de su arma de fuego particular, debidamente inscrita, efectuando tres disparos.

La acción del carabinero permitió frustrar el intento de robo. Tras ello, los individuos escaparon del lugar en dirección desconocida.

Hasta el momento, se desconoce si alguno de los sujetos resultó lesionado producto de los disparos.

(Imagen referencial)

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