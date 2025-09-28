Carabinero en plena fiscalización es atropellado en Talagante: Autor abandonó vehículo y escapó

Internado bajo observación, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Condes, se mantiene un carabinero de la 23ª Comisaría de Talagante, quien fue atropellado mientras realizaba servicios de fiscalización.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en avenida Libertador Bernardo O’Higgins con La Quintrala, cuando el carabinero realizaba controles vehiculares y el conductor de un vehículo lo embistió.

Por la gravedad de sus lesiones, el funcionario fue trasladado vía aérea hasta la Clínica Las Condes. En el lugar, el general Héctor Valdés, jefe (s) de la Zona Metropolitana, se reunió con la familia del carabinero y el equipo médico.

"Al proceder al control de la documentación del conductor, este arremetió contra el carabinero que lo estaba controlando, atropellándolo y dándose a la fuga del lugar. Él se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital", informó el general.

"Hemos brindado todo el apoyo necesario y no vamos a escatimar en ningún recurso que sea necesario para dar el paradero del autor de este hecho. La ciudadanía lo tiene claro, es la vida de un carabinero y la de un ciudadano chileno, que está haciendo su labor en cuidado de la ciudadanía, no es lógico que enfrente una circunstancia como esta (…) Si esta persona está observando las noticias que se entregue, y justifique su acción ante la justicia", advirtió.

En Talagante, Carabineros encontró el vehículo abandonado y hay diligencias en curso con el SEBV, SIP, OS-9 y Laboratorio de Criminalística con peritajes al automóvil y evidencia que pueda permitir identificar al responsable del hecho.

