Detienen a tres estudiantes del INBA por lanzar bombas a molotov a carabineros: son adolescentes de 14, 15 y 16 años

El departamento OS9 de Carabineros detuvo este jueves a tres menores de edad acusados de lanzar artefactos incendiarios a carabineros en el exterior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Santiago.

Se trata de H.F.A.K.I., de 15 años; V.A.O.M., de 16 años; y A.J.S.D., de 14 años, todos de nacionalidad chilena.

La investigación se centró en los desórdenes ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre de este año.

Durante esos incidentes, un grupo de jóvenes atacó a personal de Control de Orden Público (COP) con artefactos incendiarios tipo molotov.

El general Jaime Velasco, de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, informó que la institución realizó una investigación en conjunto con el Ministerio Público para dar con la identidad de los atacantes.

Fue así como este jueves, gracias a los "medios de prueba contundentes que se lograron recabar" y luego de las órdenes dictadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, "se logró la detención de tres menores de edad".

A su vez, el fiscal (s) Nicolás Beyer explicó que, tras la detención, los adolescentes fueron puestos a disposición de la justicia, que decretó la internación provisoria de dos de los imputados, "a quienes se les atribuyó la mayor cantidad de hechos participativos en el lanzamiento de estos artefactos incendiarios".

Cabe señalar que el tercer menor de edad quedó con arresto domiciliario nocturno, por su participación en solo uno de los cuatro hechos.

El persecutor indicó que los tres jóvenes son alumnos del INBA y que al momento de las detenciones "no hubo resistencia por los imputados, tampoco por parte de los familiares, quienes otorgaron las facilidades en el fondo para que carabineros pudiesen realizar su trabajo".

