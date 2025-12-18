Detienen a extranjero que amenazó de muerte a la diputada Musante: Tras formalización quedó con arraigo nacional

La diputada Camila Musante (IND-PPD) cuestionó la decisión del 8° Juzgado de Garantía que decretó solo la medida cautelar de arraigo nacional para el extranjero imputado por amenazas de muerte en su contra.

El cuestionamiento se suma a las críticas de la legisladora tras la fallida audiencia de formalización en octubre del presente año, cuando la justicia no notificó al acusado pese a registrar su domicilio.

Tras la cautelar decretada por el tribunal, la parlamentaria manifestó que “como es de público conocimiento he sido amenazada de muerte en más de una ocasión, y llevé esas amenazas ante la justicia. Lamentablemente el sujeto detenido e identificado, y quien confesó los hechos de la amenaza, solo se le aplica una medida de arraigo nacional, pese a que la Fiscalía solicitó arresto domiciliario”.

En ese sentido, cuestionó: “¿Nos preguntamos una vez más ¿De qué lado está la justicia? ¿Está del lado del crimen, sólo del lado de los imputados? ¿O si se respetará el derecho de las víctimas a tener un debido resguardo y protección?”.

Finalmente, la diputada expresó que “lamento que una vez más veamos decisiones tan erradas a la hora de denunciar graves delitos y donde la puerta giratoria parece ser la regla”.

