Espinoza tilda la autocrítica de Jackson de "extemporánea" y lo acusa de ser "uno de los grandes responsables de la debacle"

El senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, abordó la autocrítica realizada por el exministro Giorgio Jackson tras la derrota del oficialismo en las últimas elecciones presidenciales, valorando el gesto, pero apuntando directamente a su responsabilidad política en el fracaso electoral y del proceso constituyente.

“Me parece positiva su crítica, o su autocrítica en particular, aunque es absolutamente extemporánea. Él fue uno de los grandes responsables de la debacle que tuvimos como gobierno”, aseguró el parlamentario del Partido Socialista.

Y agregó que “no olvidemos que fue quien encabezó el proceso constituyente y no nos escuchó cuando le advertimos que íbamos a fracasar si no se sacaban temas que la gente no quería, como el plurinacionalismo o la tesis del aborto libre”,

Espinoza agregó que Jackson impulsó un diseño político que buscó debilitar al Congreso y a los partidos históricos de la centroizquierda.

“Alentó un proceso que partía por la eliminación del Senado, institución que hoy se va a convertir en un dique de contención frente a la arremetida de la ultraderecha contra los derechos sociales”, afirmó.

Finalmente, el senador fue categórico al evaluar el rol del exministro en el gobierno. “Giorgio Jackson representa el alma de lo que no se debe hacer en política. Comenzó a cimentar una carrera presidencial que lo llevó a ganarse enemigos en el Parlamento y a mirar con desprecio los 30 años de la Concertación. Me siento orgulloso de haberlo confrontado desde el primer día y de haberle advertido que cada uno de sus errores los iba a pagar caro”, concluyó.

PURANOTICIA