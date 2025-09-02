Carabinero dispara y mata a sujeto que intentó atropellarlo en Estación Central

Un hombre con un extenso prontuario policial murió este martes en la comuna de Estación Central tras ser baleado por un carabinero. El incidente se produjo durante una fiscalización vehicular, luego de que el sujeto, que conducía una camioneta robada, intentara atropellar a un uniformado.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas en el sector de Villa Francia, en la intersección de las calles Palena con Aysén. El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Central, relató que una patrulla motorizada intentó detener una camioneta con vidrios polarizados, cuyo conductor huyó de inmediato.

"Se efectúa un seguimiento controlado por un par de metros, instancia en la cual el carabinero le solicita al conductor que detenga su marcha. Hace caso omiso, el conductor atropella a uno de los funcionarios policiales", detalló Pavez en conversación con Radio Bío Bío.

El carabinero, quien ya había bajado de su motocicleta, hizo uso de su arma de servicio, disparando en dos ocasiones en "legítima defensa". El sujeto, de 27 años, falleció en el lugar con una herida en el tórax.

El coronel Pavez informó que el conductor tenía antecedentes por infracción a la ley de drogas y robo. Además, en el interior de la camioneta, que tenía encargo por robo, se encontró droga.

El carabinero lesionado fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital. En tanto, la investigación fue instruida a Labocar y OS9 de Carabineros, quienes están analizando las cámaras corporales del policía y los registros de seguridad del sector para esclarecer los hechos.

