Carabinero dio muerte a sujeto que lo amenazó con un arma durante fiscalización en Colina

Carabineros abatió a un sujeto de nacionalidad colombiana, de 26 años con antecedentes penales, quien amenazó con un arma de fuego a los efectivos policiales en una fiscalización realizada en la comuna de Colina, región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron en la población Carol Urzúa, donde los funcionarios fiscalizaron al sospechoso, quien tenía orden de detención pendiente. El sujeto amenazó a los efectivos con una pistola. Uno de los carabineros hizo uso de su arma de fuego y lo abatió en el mismo lugar.

Sobre lo ocurrido, el coronel Mauricio Apablaza señaló que "en momentos en que personal realiza un control de identidad a un peatón, este sin mediar provocación extrae desde sus vestimentas una pistola, en donde apunta a personal de Carabineros. Al ver en peligro su integridad física, efectúa disparos a esta persona, abatiéndola en el lugar".

Los funcionarios intentaron reanimarlo, sin resultado. El sujeto mantenía una orden de detención pendiente por el delito de robo con intimidación. Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

PURANOTICIA