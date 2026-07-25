Carabinero de franco muere tras chocar su vehículo contra bus RED en Ñuñoa

Un funcionario de Carabineros falleció la mañana de este sábado tras protagonizar un violento choque contra un bus de Red Metropolitana de Movilidad en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

El accidente se registró alrededor de las 05:40 horas de este sábado en la intersección de avenida Grecia con Pedro de Valdivia, cuando un automóvil Toyota Corolla que circulaba en dirección al poniente impactó contra la parte trasera del bus, que se encontraba detenido en la primera pista de circulación.

La víctima es un carabinero de aproximadamente 35 años que se encontraba de franco y que, según los antecedentes disponibles, cumplía funciones administrativas en la Dirección de Orden y Seguridad de la institución.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por Bomberos y equipos del SAMU que llegaron al lugar, el funcionario falleció producto de la gravedad de las lesiones.

El teniente coronel Cristián Tavra Herman, subprefecto de los servicios de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que “el conductor perdió el control del vehículo por causas aún no establecidas y terminó impactando contra la parte trasera del bus”.

El uniformado precisó, además, que el bus circulaba sin pasajeros al momento del choque, por lo que no se reportaron otras personas lesionadas.

En el sitio del suceso trabajó personal del Servicio Médico Legal para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que la SIAT de Carabineros quedó a cargo de investigar la dinámica del accidente.

Entre los antecedentes que se analizan figura que el automóvil no presentaba los airbags activados al momento del impacto, y que las intensas lluvias que afectaban a la capital esa madrugada podrían haber incidido en la pérdida de control del vehículo.

Aunque no se detectaron indicios preliminares de consumo de alcohol, el Servicio Médico Legal realizará los exámenes toxicológicos correspondientes conforme al protocolo habitual.

Como parte de las diligencias, la conductora del bus prestó declaración para esclarecer las circunstancias en que la máquina permanecía detenida en un punto que, de manera preliminar, no correspondería a un paradero habilitado.

PURANOTICIA