Carabinero de franco mató a asaltante a bordo de bus del Sistema Red

Un carabinero de franco que viajaba junto a su familia en un bus de la locomoción colectiva mató de un disparo a un delincuente que intentó asaltarlo a bordo de la máquina. Otros dos antisociales lograron darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron a las 21 horas de este sábado en Santa Rosa con Ventura Lavalle, sector Matta Sur, cuando el funcionario de dotación de la Tercera Comisaría de Santiago se encontraba en compañía de su esposa y sus hijos de 1 y 7 años.

"Es abordado por tres sujetos, quienes lo intimidan con un arma cortopunzate con la finalidad de sustraer sus especies personales, un vez que los sujetos se abalanzan sobre él, hace uso en una oportunidad de su arma de fuego, debidamente inscrita, dando muerte a uno de los sujetos, huyendo dos en dirección desconocida", informó el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Centro.

"El grupo familiar no resultó lesionado, todos los antecedentes se han puesto a disposición del fiscal de turno, quien dispuso las diligencias investigativas y periciales a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones", añadió.

"Por el momento, el sujeto que resultó fallecido es una persona adulta, por el momento no ha sido identificado, no existió sustracción de especies, el funcionario y su grupo familiar están sin lesiones, él está hasta el momento en modo de víctima mientras se desarrollan las diligencias investigativas", concluyó el coronel Pavez.

PURANOTICIA