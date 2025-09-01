Carabinero de civil hirió de bala a delincuente y frustró robo de un vehículo en Cerrillos

Un carabinero de civil logró frustrar el robo a un vehículo que se encontraba estacionado en la comuna de Cerrillos, en la regiaón Metropolitana.

El funcionario policial que había salido de su servicio, se percató de que tres delincuentes intentaban abrir un auto en la intersección de las calles Las Rozas con Piloto Lazo.

El uniformado al sorprender a los sujetos se identificó como funcionario policial, por lo que los antisociales le habrían apuntado con un arma de fuego.

Esto motivó al carabinero a repeler la amenaza efectuando disparos con su arma particular, lo que hizo que los delincuentes huyeran del lugar.

Producto de esta acción, uno de los supuestos ladrones resultó herido de bala ya que un hombre ingresó al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAR) Dr. Norman Voullieme, con una lesión por impacto balístico en el brazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, encontrándose fuera de riesgo vital.

