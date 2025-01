Carabinero de civil fue apuñalado por banda que le robó el auto en San Bernardo

Un carabinero de civil fue asaltado hoy en la madrugada en la comuna de San Bernardo de la capital, donde delincuentes le robaron a puñaladas su vehículo. El funcionario se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital. Posteriormente, el vehículo fue abandonado.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el atraco ocurrió alrededor de las 5:30 horas de hoy en Calle Rodrigo de Quiroga, donde el carabinero de dotación de la 40a. Comisaría COP fue interceptado por cinco antisociales armados con pistolas y armas blancas.

Los delincuentes golpearon y apuñalaron al funcionario y le robaron el vehículo para finalmente darse a la fuga con rumbo desconocido. La víctima, en tanto, fue trasladada inicialmente al Hospital El Pino, desde donde será llevado al hospital institucional.

Al respecto, el coronel Álex Oporto señaló que "en circunstancias que se desplazaba desde el domicilio de sus suegros en la comuna de El Bosque hacia su domicilio particular en San Bernardo, a mansalva y en forma cobarde, fue interceptado en el trayecto por al menos cinco individuos premunidos de armas de fuego y blancas".



Añadió que "le sustrajeron sus especies, el arma particular, el vehículo fue encontrado en la comuna de San Bernardo y está siendo periciado por personal especializado de Labocar y de la sip para dar con el paradero de los antisociales. No se ha encontrado el arma de fuego".

