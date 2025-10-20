Carabinero de civil abate de un tiro a asaltante de camión de comida rápida en Colina

Un carabinero de civil abatió a un sujeto que habría intentado asaltar un local de comida rápida en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho ocurrió la madrugada de este lunes en el sector de calle Fray Camilo Henríquez con Cantautor Víctor Jara.

En el lugar, según información preliminar, el fallecido habría intentado asaltar un camión de comida rápida, lo que fue advertido por el funcionario de franco.

En circunstancias que se investigan, el carabinero de civil intervino y le disparó al sujeto, quien murió en el mismo lugar.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA