Carabinero da muerte a delincuente tras ser víctima de un turbazo en Quilicura

Un funcionario de Carabineros mató a un delincuente tras ser víctima de un turbazo en su casa la madrugada de este martes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron cerca de las 6:00 de la mañana de este martes en un domicilio de la calle Andalucía Sur de la mencionada comuna.

Hasta este lugar llegaron cuatro delincuentes, quienes ingresaron a un domicilio para cometer un robo. Sin embargo, se encontraron con que al interior había un oficial de Carabineros que salió a repeler el ilícito. El funcionario policial disparó contra el grupo e hirió a tres de los ladrones.

Uno de ellos murió en el lugar, mientras que otros dos fueron derivados a distintos centros asistenciales. Uno de los heridos se encontraría en el Sapu de Quilicura, mientras que otro estaría en el Sapu de la Pincoya.

Por el momento se están realizando las diligencias correspondientes para dar con el cuarto sujeto involucrado en el turbazo.

De momento, se desconoce si la banda delictual también realizó disparos.

PURANOTICIA