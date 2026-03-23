Carabinero abatió a agresor tras violento ataque en procedimiento por VIF en Buin

Un carabinero de servicio mató a balazos a un sujeto que lo agredió en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar, registrado esta mañana en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los hechos ocurrieron en el sector de Viluco, hasta donde llegaron funcionarios policiales tras recibir un llamado de auxilio de una mujer que era agredida por este individuo.

Al ingresar los carabineros, el sujeto atacó con un objeto contundente a uno de los efectivos, lo golpeó en el rostro e intentó estrangularlo, por lo cual el funcionario le disparó en tres oportunidades y le provocó la muerte en el mismo lugar.

Sobre lo ocurrido, el mayor Víctor Jerez informó que "se recepciona un procedimiento por violencia intrafamiliar, personal de Carabineros se constituye en calle Las Acacias, y al ingresar al domicilio, el agresor se abalanza contra el carabinero, lo golpea con un objeto contundente".

Añadió que "lo empieza a ahorcar, le propina golpes de puño, y al verse afectado físicamente el carabinero, hace uso de su arma de fuego, preliminarmente en tres oportunidades, pero eso es materia de investigación".

Tras la agresión, el funcionario fue trasladado inicialmente al hospital de Paine. Más tarde, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros.

PURANOTICIA