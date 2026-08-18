Carabinero abate a sujeto que embistió patrulla durante procedimiento en Quilicura

Un sujeto que se dio a la fuga durante un control vehicular murió abatido por un carabinero durante la madrugada de este martes en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 horas al interior de la población San Luis, hasta donde llegó una patrulla mixta de seguridad municipal, integrada por un inspector municipal y un funcionario de Carabineros.

En el lugar, los funcionarios detectaron un vehículo sospechoso, cuyo conductor intentó escapar y terminó atrapado en un pasaje sin salida. Según los antecedentes preliminares, el sujeto comenzó a estrellar el automóvil contra la patrulla, situación en la que el carabinero utilizó su arma de servicio y efectuó un disparo que terminó con la vida del individuo.

Al respecto, el fiscal Manuel Silva indicó que "el conductor del vehículo embiste al vehículo municipal, en esa circunstancia el carabinero repele esta situación con su arma de servicio y la persona termina falleciendo".

Por su parte, el comandante Rodrigo Insunza señaló que "el carabinero hace uso de su arma de servicio y, por las circunstancias que ya todos saben, esta persona fallece después de este acontecimiento".

El oficial agregó que "Afortunadamente, los funcionarios se encuentran con lesiones leves, fueron atendidos en el Hospital de Carabineros y en un centro asistencial para la constatación de lesiones".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá esclarecer las circunstancias en que ocurrió el procedimiento y el uso del arma de servicio por parte del funcionario policial.

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