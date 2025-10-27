Carabinera fue atropellada en Renca en medio de operativo por robo de camión en Cerro Navia: hay cuatro detenidos

Una carabinera atropellada, otro golpeado y cuatro detenidos dejó un operativo tras el robo de un camión en la comuna de Cerro Navia. La acción policial debió activarse en varias comunas de la región Metropolitana.

El mayor Nicolás Silva Sepúlveda, de la Séptima Comisaría de Renca, explicó que el procedimiento policial se originó tras un robo con intimidación del vehículo que tenía GPS, el que marcó un punto en la comuna de Renca.

“Personal de la Séptima Comisaría Renca aproxima a este vehículo logrando la detención de tres individuos”, explicó el mayor, que agregó que, “gracias a la información de la víctima y de vecinos”, se tuvo conocimiento de otro vehículo en el que se trasladaban los antisociales.

“En los patrullajes que está efectuando personal de la Prefectura Occidente se logra dar con este vehículo”, contó Silva y explicó que al intentar detener y controlarlo, una sargento de la Subcomisaría Lo Velásquez fue atropellada. Además, otro funcionario fue golpeado durante la huida del automóvil en cuestión, por lo que ambos resultaron heridos.

“Cuando proceden los carabineros en este sector para la detención logran esposar una mano; sin embargo, gracias a esta huida que hacen estos individuos logra evadir la detención”, dijo el mayor de Carabineros sobre su fuga en un momento de la acción uniformada.

Tras la huída, el personal policial persiguió el vehículo y minutos después se le dio alcance y se detuvo a una mujer en la comuna de Pudahuel, alcanzando un saldo de cuatro personas aprehendidas.

El mayor Silva añadió que están buscando intensamente al quinto delincuente involucrado.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA