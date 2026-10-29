Carabinera está grave tras ser atropellada durante persecución en San Bernardo

Una motociclista de Carabineros resultó herida de gravedad tras ser atropellada en el desarrollo de una persecución de vehículo sospechoso en San Bernardo.

El hecho ocurrió en el camino Los Morros, donde una mujer que ingresaba a un condominio impactó a la funcionaria policial, quien resultó con fractura expuesta en una pierna y lesiones en el rostro, por lo que fue intervenida en un recinto asistencial.

Sobre lo ocurrido, el teniente Alejandro Lizana informó que "Carabineros se encontraba en seguimiento a distancia de una persona el cual se habría dado a la fuga momentos antes en la comuna de Pirque".

Agregó que "se inicia este seguimiento a distancia por parte de dos funcionarios, uno habría, en primera instancia, dado alcance a este para luego la funcionaria quedar metros atrás a una distancia aproximadamente unos 2 minutos".

En cuanto a la mujer autora del atropello, señaló que "esta persona se encuentra detenida en este momento. Carabineros se encuentra realizando el procedimiento de rigor".

Finalmente, el teniente informó que "la funcionaria mantiene lesiones de carácter grave al momento, una fractura expuesta de una en una de sus extremidades inferiores y otras lesiones menores".

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