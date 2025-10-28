Carabinera chilena desempeña una labor fundamental en la selección policial en la ONU: "La responsabilidad es tremenda"

Desde la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la coronel Carolina González, oficial de Carabineros de Chile, cumple una de las labores más estratégicas en el ámbito internacional: seleccionar y reclutar a los policías y militares que integrarán las misiones de paz y observadores de Naciones Unidas.

La oficial forma parte de la División de Policías de Naciones Unidas (UN Police Division), cuyo cuartel general opera dentro de la Secretaría General de la ONU en Estados Unidos. Esta división tiene como función reclutar al personal internacional que se desempeñará como funcionario de mantenimiento de la paz u observador, en las distintas misiones políticas y de paz que el organismo mantiene desplegadas en todo el mundo.

Además de liderar el proceso de selección, la coronel González también participa en la evaluación y capacitación de policías de distintos países miembros, quienes postulan a cargos profesionales dentro de las comisiones o en el staff permanente de la ONU.

La División de Policías de la ONU se estructura en varias áreas: planificación, logística de misión, selección y reclutamiento, además de contar con un departamento dedicado a capacitaciones, cursos de entrenamiento, estándares internacionales y asesorías a otros países.

A lo largo de su carrera internacional, la oficial chilena ha evaluado competencias en idioma, conducción táctica y tiro policial a más de 800 candidatos en distintos países: 80 en Rusia, 330 en Nepal, 250 en Malawi y 150 en Ghana. Estas pruebas son requisitos indispensables para que los postulantes puedan ser desplegados en una operación de paz.

En Chile, González desarrolló una amplia trayectoria en unidades operativas de Carabineros, destacándose en COP, Radiopatrullas y Tránsito. Su desempeño y compromiso la llevaron a recibir una condecoración del Cuartel General de las Naciones Unidas, reconocimiento otorgado por su labor en la Secretaría General.

Actualmente, es la única funcionaria latinoamericana que ocupa un cargo de nivel estratégico dentro de la División de Policías de Naciones Unidas, un hecho que marca un precedente para la representación femenina y regional en organismos internacionales.

“El desafío para uno es que se da cuenta de que los niveles mundiales de las instituciones policiales son bastantes altos, por lo tanto, el estándar también lo es. La exigencia es harta”, afirmó la coronel González.

“La responsabilidad es tremenda porque uno no solamente representa a la División Policial de las Naciones Unidas, sino que también está representando a nuestro país y a Carabineros de Chile”, agregó.

Finalmente, la oficial destacó la importancia de la presencia chilena en los altos niveles de la ONU: “Creo que es muy importante para el país tener una policía chilena en las esferas de los niveles estratégicos de Naciones Unidas, porque eso nos demuestra el profesionalismo y prestigio que tiene nuestra institución”, concluyó.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA