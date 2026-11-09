Capturan en Perú a "Carlitos Nike", imputado por el homicidio del cabo Daniel Palma

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó la detención en Perú de Carlos Alexander Cortez Flores, conocido como "Carlitos Nike", quien se encuentra imputado por el homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma, ocurrido en abril de 2023 en la comuna de Santiago.

"Está detenido en Perú y esperamos que pueda ser extraditado en las próximas semanas. Se logró identificar, estaba con otra identidad y se están haciendo todos los procedimientos para que pueda enfrentar la justicia en Chile", dijo Arrau tras el comité policial.

En esa línea, el secretario de Estado precisó que las autoridades chilenas ya iniciaron las gestiones correspondientes para concretar su eventual regreso al país. "Ya se informó al Ministerio Público para que pueda coordinar el inicio del procedimiento de solicitud de la extradición. Esto tomará tiempo", agregó el ministro.

Junto a Cortez Flores, Yefferson Jesús Flores Espinal, otro de los presuntos involucrados en el crimen, también fue localizado en una cárcel de Perú. Ambos habían abandonado Chile tras el asesinato del funcionario policial, perpetrado en el sector de Arturo Prat con Avenida Matta.

Respecto de la identificación de ambos sujetos, la policía peruana entregó detalles sobre los antecedentes con los que permanecían bajo custodia: "Ambos internos, intervenidos inicialmente en 2025 por investigaciones vinculadas a los delitos de secuestro y extorsión, figuraban como Abrahan Revestains Betancourt y Víctor Manuel Castro Hurtado", informó la institución.

Asimismo, las autoridades peruanas explicaron cómo lograron establecer sus verdaderas identidades: "Sin embargo, mediante la identificación dactiloscópica y el intercambio de información con Interpol Caracas y Santiago, se determinó que sus verdaderas identidades corresponden a Carlos Alexander Cortez Flores y Yefferson Jesús Flores Espinal", añadió.

Por este crimen, actualmente se encuentran en prisión preventiva los ciudadanos venezolanos Ovimarlixon Garcés, Luis Lugo, David Fuentes y Lermi Albarrán, quienes también son investigados por su presunta participación en el homicidio del cabo Daniel Palma.

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