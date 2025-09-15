Capturan a venezolano que protagonizó violento asalto a minimarket en Lo Prado

Carabineros atrapó a uno de los sujetos que cometió un violento asalto a un minimarket de la comuna de Lo Prado, lugar donde mantuvieron sometida en el suelo y bajo amenaza de arma de fuego a la dueña, mientras la golpeaban.

El atraco ocurrió en un local ubicado en calle Lago Ontario y se logró la ubicación del vehículo utilizado en el hecho con los tres sospechosos a bordo, mientras se movilizaban por las calles de la comuna.

De inmediato se inició un procedimiento que culminó en Av. San Pablo con calle San Hernán, con la detención de uno de los imputados, de nacionalidad venezolana, y la incautación del vehículo. El resto de la banda logró darse a la fuga.

La víctima es una mujer de 44 años que se encontraba atendiendo su almacén, cuando los tres individuos ingresaron por la fuerza y huyeron con $700.000 en efectivo, una PlayStation 5, un iPhone 12, un Nintendo Switch, mercadería y cigarrillos.

El capitán José Cárdenas, Subcomisario de la 44ª Comisaría de Lo Prado, señaló que "tres personas la golpearon e intimidaron y pudieron lograr una cantidad de dinero y especies de un almacén que mantiene en el domicilio. Al momento se encuentra detenida una persona venezolana que se mantiene en el país de forma irregular".

