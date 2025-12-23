Capturan a prófugo de la justicia condenado por lanzar bomba molotov a carabineros en el estallido social

Carabineros detuvo a Nicolás Piña, prófugo de la justicia tras ser condenado a 10 años de cárcel por arrojar bombas molotov a carabineros en el marco del estallido social en febrero de 2021. Mientras cumplía prisión preventiva, fue visitado por Gabriel Boric cuando era candidato a La Moneda.

Piña fue detenido en las últimas horas por efectivos del Departamento SEBV en cumplimiento de dos órdenes de captura por hechos que se remontan al 12 de febrero de 2021, cuando el condenado atacó con artefactos incendiarios a carabineros de Control de Orden Público.

En 2023, este sujeto fue sentenciado a siete años de presidio por el delito frustrado de homicidio contra carabineros en ejercicio y a cuatro años de cárcel por el delito consumado de lanzamiento de artefacto incendiario.

Mientras esperaba sentencia, Piña estaba en libertad y solo con arraigo nacional. Este año, la Corte Suprema ratificó la condena, pero el sujeto se mantuvo prófugo hasta que fue capturado por Carabineros en las últimas horas.

PURANOTICIA