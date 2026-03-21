Capturan a ocho delincuentes asociados a delitos violentos en la zona norte de Santiago

Carabineros detuvo a ocho sujetos vinculados a delitos violentos, tras allanar nueve domicilios en el sector norte de la región Metropolitana.

A raíz de un proceso investigativo coordinado con el Ministerio Público, se logró la captura de ocho individuos por delitos que los vinculan a la ley de control de armas, droga, receptación, contrabando y también por mantener órdenes vigentes.

El trabajo de los uniformados estableció que la banda operaba en el sector norte y oriente de la región Metropolitana, y se les vincula a al menos a 20 delitos violentos, específicamente bajo la modalidad de la encerrona.

Además, se encuentran investigando la participación de uno de los detenidos en un hecho puntual, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó lesionado, frustró el delito y una persona resultó fallecida.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se determinó que los individuos pasen a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA