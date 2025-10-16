Capturan a falso instructor de esquí que asaltó a turista en el centro invernal Valle Nevado

Carabineros del Retén Farellones detuvieron a un sujeto que intimidó y robó a un turista en el centro invernal Valle Nevado.

El antisocial aseguró ser instructor de esquí, motivo por el cual se acercó a la víctima, con el objetivo de ofrecerle una clase gratuita.

Ante la negativa, el delincuente lo amenazó con un objeto de metal, por lo que la víctima le entregó un total de 200 dólares en efectivo.

El sujeto intentó escapar del lugar, pero gracias al rápido actuar policial, los uniformados lograron su detención en un control vehicular.

Se incautó el elemento utilizado para el ilícito, un frasco de marihuana elaborada y se retiró de circulación el vehículo en el que se movilizaba, ya que no mantenía su documentación al día. También se recuperó el dinero sustraído a la víctima.

El antisocial fue identificado como M.A.T.R., de nacionalidad chilena, de 37 años, quien mantiene antecedentes penales, pero sin órdenes de detención vigentes.

PURANOTICIA