Capturan a dos venezolanos implicados en secuestro de empresario en Quilicura

La Fiscalía ECOH Metropolitana confirmó la detención de otros dos sujetos vinculados al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, cometido el jueves pasado en la comuna de Quilicura, los que se suman a otros cuatro individuos, que serán formalizados en su totalidad este miércoles 13 de agosto.

"Se informa de dos nuevos detenidos en causa de secuestro de Quilicura de la semana pasada donde, a solicitud de Fiscalía ECOH Metropolitana se amplió para este miércoles 13 de agosto su control de detención, que se suma a los otros cuatro detenidos junto al OS9 de Carabineros de Chile", publicó en su cuenta de X.

Los dos nuevos detenidos por el OS9 son de nacionalidad venezolana, se encuentran en Chile con su situación migratoria de manera irregular y estarían vinculados con el retiro del dinero solicitado por su liberación.

La víctima confirmó que los secuestradores pidieron $300 millones y que, pasada las 3 de la madrugada del viernes, se concretó la liberación por un monto menor, que correspondería a $80 millones.

Hasta el momento, habían sido capturados cuatro sujetos implicados en este hecho. El pasado viernes, la Fiscalía informó sobre la ampliación de la detención de estos individuos y la formalización fue fijada para el 13 de agosto.

Cantergiani, cofundador y CEO de Ceroplas, fue interceptado el pasado 7 de agosto por tres delincuentes, premunidos con armas de fuego, cuando llegaba a su empresa de plásticos en calle Colorado de Quilicura. Los secuestradores lo amenazaron con armas de fuego, para luego subirlo a otro auto y huir en dirección desconocida. Finalmente, el empresario fue liberado durante la madrugada en Puente Alto.

PURANOTICIA