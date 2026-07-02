Capturan a dos ladrones que huían por los techos tras cometer un robo en La Reina

Carabineros y personal municipal capturaron a dos delincuentes que escapaban por los techos después de ser sorprendidos mientras efectuaban un robo en una vivienda de la comuna de La Reina.

El operativo se realizó en calle Francisco de Villagra, luego que el dueño de casa recibiera una alarma remota y denunciara el robo a personal municipal y a Carabineros.

Los funcionarios policiales fueron advertidos que los individuos huían por las techumbres de distintas casas. Gracias a la coordinación entre carabineros y personal de seguridad municipal, ambos sujetos fueron y detenidos en las inmediaciones.

El capitán Roberto Torres destacó que "a raíz de un llamado de personal municipal referente a un robo efectuándose en un domicilio de la comuna, se activan los protocolos y en un trabajo conjunto se logra la detención de los sujetos".

Durante el procedimiento se recuperaron diversas especies que mantenían en su poder al momento de la detención, entre ellas equipos tecnológicos y joyas, las que eran transportadas en dos mochilas.

Los detenidos fueron identificados como dos sujetos chilenos, de 19 años y 45 años, ambos con antecedentes policiales entre los que destacan receptación y robo en lugar no habitado, robo con violencia amenazas y lesiones leves.

PURANOTICIA