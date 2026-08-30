Capturan a banda con marihuana avaluada en más de $33 millones en Maipú

La PDI detuvo a una banda formada por una mujer chilena y tres hombres de nacionalidad peruana por tráfico de drogas en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El operativo estuvo a cargo de detectives del Equipo Modelo Territorial Cero, que también incautaron marihuana avaluada en más de 33 millones de pesos.

Las detenciones se produjeron en la fiscalización a un taxi, en cuyo interior se desplazaban los sospechosos.

Tras efectuar un control de identidad, los detectives revisaron el vehículo y encontraron una bolsa que contenía cannabis sativa escondida en la rueda de repuesto del auto.

Con estos antecedentes, los detectives concurrieron hasta el inmueble de uno de los detenidos, donde encontraron varias bolsas de marihuana ya elaborada y lista para la venta.

Finalmente se logró decomisar marihuana avaluada en $33.168.000, además de incautar $226.000 en dinero en efectivo y un teléfono celular.

PURANOTICIA