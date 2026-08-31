Capturan a adolescente de 16 años por encerrona en Colina y recuperan autos robados

Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años por el robo con intimidación de un vehículo, en modo encerrona, cometido en una sucursal de comida rápida de la comuna de Colina, En el domicilio del imputado, la policía encontró otro automóvil con encargo por robo.

Los hechos se iniciaron en el exterior de un local ubicado en avenida Piedra Roja de Colina, donde la víctima fue intimidada por cinco sujetos con armas de fuego, quienes llegaron en un vehículo desconocido. Le robaron su camioneta y cinco bicicletas de descenso que tenía en la caja de carga.

Gracias al sistema GPS, Carabineros dio con el automóvil en la comuna de Quilicura, donde se inició un seguimiento controlado, logrando la detención del imputado, J.A.R.R., chileno, 16 años, con antecedentes por robo con violencia y receptación de vehículo motorizado. Se recuperaron todas las especies.

Además, la policía detectó en el domicilio del imputado, ubicado en pasaje Loncoche, el vehículo utilizado para el ilícito y, por la flagrancia, se hizo ingreso a la vivienda. Se trata de un auto marca Audi con encargo vigente por un robo ocurrido en Vitacura el 19 de agosto.

PURANOTICIA