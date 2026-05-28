Capturan a acusado de asesinar a conductor para robar su vehículo en La Granja: cayó tras 22 años prófugo

La Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento (SEBV) de Carabineros, logró la detención de un sujeto chileno de 42 años, vinculado a una investigación por el delito de robo con homicidio.

Las diligencias investigativas permitieron establecer el paradero del imputado en el Pasaje Carmen Waugh, comuna de Colina, tras un trabajo de búsqueda y rastreo desarrollado por personal especializado en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Gracias a estas acciones se concretó la captura del prófugo, quien mantenía vigente una orden de detención por su participación en un hecho ocurrido el 25 de septiembre de 2004 en la comuna de La Granja.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima se desplazaba en su vehículo y permanecía detenida ante un semáforo cuando fue abordada por dos sujetos, quienes efectuaron disparos en su contra, provocándole lesiones de gravedad.

Posteriormente, los antisociales sustrajeron el automóvil y huyeron del lugar, ocasionando finalmente la muerte de la víctima.

Respecto del detenido, este mantiene antecedentes policiales asociados a diversos delitos, y es debido a una fuerte red de protección que se mantenía en la clandestinidad, sin embargo, Carabineros, logró su detención y fue puesto a disposición del 10° Juzgado del Crimen de San Miguel para su respectivo control de detención.

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