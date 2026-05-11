Capitán de Carabineros frustra a tiros una "encerrona" contra su familia en Colina

Un violento intento de robo bajo la modalidad de "encerrona" fue frustrado a tiros por un capitán de Carabineros que se encontraba de franco en la comuna de Colina.

El oficial, que viajaba acompañado de su esposa e hija, logró repeler a los asaltantes, dejando a dos delincuentes heridos de gravedad, uno de ellos en riesgo vital.

En instantes en que el funcionario policial se aproximaba a su domicilio ubicado en la calle La Viñita, y a bordo de su vehículo particular, un automóvil SUV de color oscuro le bloqueó abruptamente el paso.

Con la intención de robar el móvil, tres sujetos armados descendieron del vehículo para intimidar al policía y a su grupo familiar. Frente a la amenaza inminente que acechaba a su círculo íntimo, el uniformado decidió defenderse haciendo uso de su arma particular, debidamente inscrita.

El enfrentamiento derivó en un tiroteo que dejó impactos en la parte delantera del auto del funcionario, aunque nadie del grupo familiar resultó lesionado. Por su parte, los atacantes se dieron a la fuga en su móvil, sin lograr su objetivo.

Posteriormente, Carabineros logró la ubicación de dos de los antisociales involucrados, quienes quedaron en calidad de detenidos. El primero de ellos ingresó al Hospital San José con un impacto balístico en su cuello, encontrándose grave pero sin riesgo vital. En tanto, el segundo llegó a la Clínica Dávila con una herida en uno de sus riñones, con riesgo vital.

Los hechos fueron informados a la Fiscalía Centro Norte, entidad que dejó la investigación a cargo del SEBV y Labocar. Estas unidades tendrán la misión de determinar la dinámica del hecho, periciar el sitio del suceso, además de identificar y ubicar a otros participantes y el vehículo utilizado en el ilícito.

PURANOTICIA