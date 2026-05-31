Decretan nueva alerta ambiental en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial decretó una nueva alerta ambiental en la Región Metropolitana para este domingo 31 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas prevista para la capital.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

Por tratarse de día domingo, no rige la restricción para los vehículos.

Finalmente, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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