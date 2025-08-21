Candidatos presidenciales condenan violencia en partido de Universidad de Chile en Argentina

Los candidatos presidenciales condenaron los incidentes ocurridos la noche del miércoles en Buenos Aires en los que resultaron heridos 19 hinchas del Club Universidad de Chile, además de casi un centenar de nacionales detenidos.

“La violencia en el fútbol y los lamentables hechos ocurridos ayer representan una tragedia que debemos extirpar de raíz en Sudamérica. Esperamos que no haya consecuencias fatales y los heridos estén bien, pero esto debe ser un llamado urgente para que nuestro país también actúe con firmeza y tome medidas concretas para erradicar la violencia de nuestros estadios”, señaló la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Jeannette Jara, en tanto, sostuvo que lo ocurrido en el estado Libertadores de América del equipo de Avellaneda “duele y es inaceptable”.

“Toda nuestra solidaridad con los heridos y sus familias en este momento tan duro. El fútbol debe ser un lugar seguro, de encuentro y alegría, no de violencia. Esperamos una investigación rápida y sanciones ejemplares para que nunca más vuelva a pasar”, expresó.

Marco Enríquez-Ominami, independiente que pidió apoyo de los fanáticos azules a su candidatura, prometiendo un estadio en caso de ser electo, sostuvo que “anoche en Buenos Aires hubo provocaciones de lado y lado”.

“Pero los linchamientos no se justifican. Eso ocurrió en Avellaneda. Hinchas de la U fueron linchados. La organización debe hacerse responsable y los culpables deben pagar”, sostuvo.

Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, en tanto, planteó que “la violencia en los estadios es una trágica manifestación de la decadencia del fútbol y de nuestras sociedades”.

“Es siempre condenable, no importando donde ocurra. Una vez dicho esto: me encuentro en Buenos Aires en un simposio organizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad. A esta actividad concurrirán distintos personeros del gobierno argentino. Espero obtener más información en el curso del día”, comentó.

