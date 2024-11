Candidato a gobernador Francisco Orrego: “He sufrido ataques clasistas”

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana (RM), Francisco Orrego, dio a conocer los principales desafíos de su propuesta de campaña y analizó la contingencia del país.

En diálogo con Radio Infinita, el abogado afirmó que “lo que está en juego no son solo dos rostros, hay ideas detrás de esos candidatos, hay apoyos políticos y proyectos detrás”.

Asimismo, el candidato de Chile Vamos denunció que durante la campaña en segunda vuelta “he visto un ninguneo clasista que es propio de sectores que no están acostumbrados a que un hijo de clase media llegue a este tipo de debates políticos”.

Consultado por sus similitudes con el Presidente Boric, Orrego Gutiérrez reconoció que ambos “somos animales políticos, vivimos y somos apasionados por la política. Pero él está defendiendo ideas que a mí parecer son incorrectas: prometió mucho y terminó mintiendo de forma sistemática a la sociedad chilena”.

Al finalizar, el postulante de Chile Vamos se refirió a su contrincante de este domingo, el actual gobernador Claudio Orrego Larraín: “Se ha portado muy mal en esta campaña. Yo tenía una imagen de él de una persona dialogante, tolerante, esa imagen hoy no la tengo. Mi problema es cuando empiezo a ver cuestiones que no me gustan porque son de la mala política”.

En las elecciones municipales y regionales del pasado fin de semana del 26 y 27 de octubre, el gobernador en ejercicio obtuvo 1.644.699 votos (38,58%), mientras que Orrego Gutiérrez 1.176.628 (27,60%).

