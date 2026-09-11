Cancillería impulsa histórica renovación de la Base Escudero en la Antártica: "Es esencial para seguir proyectando nuestra soberanía"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el director del Instituto Antártico Chileno (Inach), Gino Casassa Rogazinski, para abordar los avances y dar un impulso decidido al proyecto de reposición de la Base Escudero, el cual busca renovar sus instalaciones en la Antártica.

La base, ubicada en la Isla Rey Jorge y construida en 1995, es la principal estación científica de Chile en el Continente Blanco de operación continua durante todo el año.

Esta instalación ha sufrido una serie de deterioros producto de las rigurosas condiciones ambientales y del paso del tiempo, haciendo imperiosa su reposición.

La propuesta realizada por Inach considera reconstruir la base, ampliando su superficie a 3.594 m², incorporando criterios de sustentabilidad, uso de energías renovables no convencionales, módulos habitacionales, cinco laboratorios, galpones para servicios y vehículos, además de un refugio y aumentar la capacidad de 60 a 98 personas en verano, lo que impacta directamente en la capacidad científica y de cooperación internacional de la base.

“La Antártica es una prioridad para nuestro país. En ese sentido, la ejecución de este proyecto de reposición de la principal estación del programa antártico nacional es esencial para seguir proyectando nuestra soberanía por medio de la labor del Instituto Antártico Chileno, el cual fomenta el desarrollo de la investigación, la construcción de conocimiento y la cooperación internacional, realizando acciones de divulgación antártica hacia la ciudadanía y las nuevas generaciones”, señaló el canciller Pérez Mackenna.

Por lo mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará junto al de Obras Públicas y otras instituciones competentes, dar la mayor celeridad a la concreción de este importante proyecto nacional.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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