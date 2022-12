Cancillería enviará este jueves a Nueva Zelanda el documento que ratifica el ingreso de Chile al TPP-11

La canciller Antonia Urrejola enviará este jueves el documento diplomático que ratifica el ingreso de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) a la secretaría del tratado, que en la actualidad es Nueva Zelanda.

La notificación se realizará en la tarde para que sea informada en el país oceánico cuando alla ya sea viernes, por la diferencia horas. De esta manera culminará un proceso que duró muchos años e involucró a tres administraciones presidenciales.

Después de esta notificación, el tratado necesita de un plazo de 60 días para entrar en vigencia y, posteriormente, el Ejecutivo deberá informar a través del Diario Oficial que nuestro país realizó los últimos trámites para formar parte del TPP-11, tratado que integran también Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Entre los objetivos del TPP11 está “promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible, entre otros”, según explicó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en su sitio web.

Además, “otorgará en numerosos sectores de servicios garantías a los exportadores de servicios chilenos, tales como: trato no discriminatorio, no imposición de cuotas ni test de necesidades económicas, regulaciones más transparentes, objetivas y razonables, y finalmente, los prestadores de servicios chilenos no tendrían la obligación de establecer una persona jurídica en el país al cual se exporta”.

“En concreto, la ratificación del TPP-11 significa que los exportadores de servicios chilenos tendrán mejores condiciones de acceso en sectores estratégicos”, agregó.

PURANOTICIA