Cancillería entregó antecedentes sobre las gestiones que ha realizado en torno al caso de Bernarda Vera

El ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado donde detalla todas las gestiones realizadas en el caso de Bernarda Vera, detenida desaparecida que habría sido encontrada con vida en Argentina.

La Cancillería informó esto, "a propósito de informaciones publicadas por medios de comunicación en Chile respecto al posible paradero de una connacional que figura en el listado de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, la Cancillería informa las siguientes gestiones realizadas desde 2024 a solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia".

Indican que "el 04 junio de 2024 el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia consultó a la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores si Bernarda Vera Contardo figura en los registros consulares en Argentina con algún dato de domicilio, teléfono o correo electrónico".

Agregando que "la Cancillería respondió el 7 de agosto de 2024, informando que no hay registro de la connacional referida en la red de consulados de Chile en Argentina".

Cabe señalar que los consulados de Chile en el exterior sólo tienen registro e información de aquellos connacionales que han realizado algún trámite consular o que se han identificado ante el consulado respectivo.

Precisaron que "Cancillería no tiene competencias ni atribuciones para censar proactivamente a ciudadanos chilenos en terceros países".

Posteriormente, el 10 de abril de 2025, "el Programa de DDHH ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, solicitando realizar gestiones ante el gobierno del Reino de Suecia, con el objetivo de confirmar si se le había otorgado la nacionalidad sueca durante la década de 1980 a Bernarda Vera Contardo, o una variación de ese nombre, nacida el 4 de febrero de 1946, de origen chileno".

Se respondió a dicha repartición el 13 de mayo de 2025, señalando que, "tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia informó que sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada".

El 22 de mayo del presente año, el Programa de DDHH "ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores solicitando hacer consultas específicas al Gobierno de Suecia respecto a las circunstancias en que fue otorgada esta nacionalidad, posibles antecedentes personales y familiares declarados por la solicitante; o cualquier otra información complementaria que permitiera la individualización de esta persona. La información recibida fue remitida al Programa de DDHH el 13 de junio de 2025".

Finalmente, el 14 de agosto del presente año, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores "envió oficio al Programa de DDHH con información adicional sobre Bernarda Vera Contardo, obtenida tras gestiones realizadas ante la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket)”.

