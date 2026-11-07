Cancillería designa a Luis Gnecco como agregado cultural en Reino Unido

La trayectoria internacional del actor chileno Luis Gnecco en cine, televisión y teatro fue uno de los antecedentes considerados para su próxima incorporación a la representación diplomática de Chile en Reino Unido. La Cancillería confirmó este sábado que el intérprete será designado como agregado cultural en la embajada chilena en Londres, cargo que asumiría durante la segunda quincena de noviembre.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a La Tercera, luego de que durante los últimos días comenzara a circular el nombre del actor como posible integrante de la misión diplomática.

De acuerdo con los antecedentes publicados, el embajador de Chile en Reino Unido, Diego Paulsen, ya habría sido informado sobre la llegada de Gnecco, según reportó El Mostrador durante la jornada del viernes.

Aunque la designación fue confirmada por Cancillería, la fecha exacta en que comenzará a ejercer sus funciones todavía no ha sido precisada. Sin embargo, su incorporación estaría prevista para mediados de este mes.

El actor cuenta con una extensa trayectoria en producciones nacionales e internacionales, con participaciones en películas como "El bosque de Karadima", "Neruda" y "No", además de diversos proyectos de televisión y teatro.

Su experiencia artística y vinculación con producciones internacionales fueron consideradas por las autoridades al momento de evaluar su incorporación a la representación cultural de Chile en el extranjero.

ANTECEDENTES JUDICIALES Y RESPUESTA DEL GOBIERNO

La futura designación de Gnecco también ha generado atención por los antecedentes de una causa judicial que enfrentó en 2021, luego de una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su exesposa.

El actor fue formalizado el 8 de junio de ese año y posteriormente difundió una declaración pública en la que se refirió a la situación familiar.

“Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”.

Aproximadamente un mes después de la formalización, las partes alcanzaron un acuerdo para acceder a una suspensión condicional del procedimiento.

Entre las condiciones establecidas se contemplaron medidas de alejamiento respecto de la denunciante, la realización de terapia relacionada con asuntos familiares, la fijación de domicilio y la obligación de no cometer nuevos delitos durante el periodo correspondiente.

En ese momento, la abogada de la denunciante, Francisca Millán, explicó que la aceptación de esta salida alternativa buscaba evitar una mayor exposición de su representada durante el proceso.

Según declaraciones recogidas por Radio Biobío, la decisión se adoptó “con razón de evitar a nuestra representada la victimización secundaria que implica la exposición continua ante la institucionalidad en estas materias, y la exposición pública que ha significado”.

Consultadas por estos antecedentes, fuentes del Gobierno señalaron que la causa fue finalmente cerrada por la justicia y que el actor había expresado arrepentimiento y ofrecido disculpas.

Asimismo, indicaron que el procedimiento no derivó en antecedentes penales asociados a esa causa ni en su incorporación al Registro de Violencia Intrafamiliar.

TRAYECTORIA INTERNACIONAL Y PRÓXIMA LLEGADA A LONDRES

Antes de conocerse su futura designación diplomática, Luis Gnecco se encontraba radicado en Francia, donde continuaba vinculado a proyectos cinematográficos internacionales.

Entre sus trabajos recientes figura su participación en la producción británica "Borges and Me", en la que interpretó al escritor argentino Jorge Luis Borges.

La película fue presentada en el Festival de Cine de Edimburgo durante agosto pasado, sumándose a la trayectoria del actor fuera de Chile.

Con su próxima incorporación a la embajada en Reino Unido, Gnecco asumirá funciones vinculadas a la representación cultural del país, en una designación que pone nuevamente su nombre en la agenda pública, tanto por su experiencia artística como por los antecedentes judiciales abordados desde el Ejecutivo.

Por ahora, se espera que la llegada del actor a Londres se concrete durante noviembre, una vez finalizados los procedimientos correspondientes a su nombramiento.

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