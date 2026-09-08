Cancillería cita a embajador de EE.UU. tras afirmar que inteligencia de su país vincula el estallido social con "activistas de izquierda"

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que citó para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Esto, indicó Cancillería, "con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores".

En el comunicado se indicó que "el Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia".

Cabe recordar que la autoridad norteamericana afirmó este martes en entrevista con CNN Chile que las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social y que sus conclusiones apuntaron como responsables de los disturbios a “activistas de izquierda”.

“Los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”, manifestó.

Al ser consultado por la fuente de esa afirmación, apuntó a la "Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas. Hay que hacer una investigación de cualquier hecho que ocurra”.

Sobre lo sucedido en Chile, Judd declaró que “en 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

“Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, aseguró, agregando que “tenemos un análisis específico que se realizó".

Por último, el embajador de Estados Unidos señaló que esos antecedentes no han sido entregados a la justicia chilena, pero sostuvo que "si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia (...), pero hasta donde sé no hay ninguna solicitud al respecto”, cerró.

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