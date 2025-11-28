Cancillería anuncia creación de comité binacional de cooperación migratoria con Perú ante situación en la frontera

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la situación que se registra en la frontera con Perú, luego que el país vecino decretara estado de emergencia en esa zona.

“Chile y Perú mantienen un diálogo de cooperación permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas, como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte”, indicó el canciller.

La autoridad mencionó que Perú tomó “una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no solo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos”.

Por ello, el secretario de Estado indicó que “estamos conversando con ellos, a través de los canales diplomáticos existentes, de manera de buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto”.

“Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres, para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular”, añadió.

PURANOTICIA