Cancillería afirma que deuda de Chile con la ONU "no afecta" la candidatura de Michelle Bachelet

Deudas que Chile mantiene con la Organización de Naciones Unidas (ONU) podrían complicar la postulación de Michelle Bachelete a la secretaria general del organismo.

Los compromisos impagos de Chile superarían los US$10 millones solo en el aporte ordinario a varios entes de la ONU, a lo que se sumarían deudas en los fondos destinados a operaciones de paz, según consigna Emol.

Desde Cancillería, aseguraron escuetamente que esta deuda "no afecta la competitividad de la candidatura".

De acuerdo con antecedentes recabados, durante años el pago de estas obligaciones fue distribuido entre distintos ministerios, pero varios no lograron cumplir con los montos comprometidos.

Por ello, la responsabilidad volvió a concentrarse en Cancillería, que hoy debe enfrentar una carga financiera acumulada por ejercicios anteriores.

Uno de los puntos más sensibles, según expertos en la materia, es el retraso en las contribuciones al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tanto en su presupuesto ordinario como en el Fondo de Operaciones y el Fondo de Cooperación Técnica.

Cabe señalar que más de la mitad de los Estados miembros deberían cuotas a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

