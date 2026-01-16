Cancilleres de Chile y Bolivia logran importantes acuerdos comerciales

Los cancilleres de Chile, Alberto Van Klaveren, y de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvieron una reunión de trabajo en Santiago, con el objetivo de revisar el estado actual de la relación bilateral y los múltiples vínculos que unen a ambos países.

Durante el encuentro, se abordaron materias económicas y comerciales prioritarias para ambos países, entre las cuales se encuentra la modernización y profundización del Acuerdo de Complementación Económica mediante la suscripción de dos protocolos adicionales. Estos incorporan los capítulos sobre Comercio y Género y MiPymes y Cooperativas, junto con ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria.

Además, se suscribió un Memorándum de Entendimiento en materia de Turismo, orientado a promover la cooperación bilateral en la difusión y desarrollo de la actividad turística binacional.

De igual forma, ambas partes manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura de los cielos mediante la suscripción de un Memorándum de Entendimiento orientado a la flexibilización del Acuerdo de Servicios Aéreos vigente entre ambos países. Este acuerdo incorporaría la quinta libertad del aire y otras disposiciones con miras a fortalecer la conectividad aérea y dinamizar el intercambio bilateral.

En materias de integración fronteriza, ambas delegaciones conversaron acerca de la modernización del oleoducto Sica Sica, particularmente sobre la importancia de la pronta implementación del proyecto Reversa Ossa II Arica Charaña y la devolución del terreno denominado El Lastre, ubicado en la ciudad de Arica.

Además, reconocieron el trabajo desarrollado por la Mesa Binacional de Recursos Hídricos Compartidos, destacando su carácter técnico, continuo y coordinado, el cual permitió que ambas partes suscribieran un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Transfronteriza en Recursos Hídricos Compartidos, que tiene por objetivo establecer principios comunes y fortalecer la coordinación bilateral.

En este contexto, subrayaron la presentación conjunta de un proyecto de cooperación binacional al Grupo de Fondos para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos.

Asimismo, las autoridades destacaron la reactivación de la Comisión Demarcadora Chile–Bolivia que, tras tres décadas de inactividad, actualmente concentra sus esfuerzos en asegurar la continuidad de los trabajos de terreno en los hitos fronterizos del sector Colchane–Pisiga.

Junto con lo anterior, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia analizaron los desafíos comunes existentes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria, revisando la implementación de los acuerdos bilaterales suscritos en los años recientes.

En ese contexto, las autoridades celebraron la aprobación en el Congreso Chileno del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos.

Finalmente, las conversaciones sostenidas en este encuentro y los acuerdos suscritos, dan cuenta de un proceso de acercamiento entre ambos países, privilegiando el interés y necesidades de sus respectivos ciudadanos.

